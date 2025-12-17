ساعة أولى تصويت، إقبال متوسط على لجنة مدرسة طنان بجولة إعادة الانتخابات بالقليوبية (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة طنان الثانوية الصناعية بنين بمركز قليوب في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، إقبالا متوسطا في الساعة الأولى من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وانتظمت كافة اللجان الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، والتي تضم 397 لجنة فرعية في 5 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 16 مرشحا، وذلك يومى الأربعاء والخميس، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر الجاري.

إقبال المواطنين في جولة الإعادة بالقليوبية، فيتو

انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالقليوبية

وتضم محافظة القليوبية، 2 مليون و797 ألفا و983 ناخبا وناخبة، موزعين على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتشمل دائرة بنها وكفر شكر بإجمالي مرشحين إثنين، على المقعد المتبقي بالدائرة، ودائرة طوخ وقها بإجمالي 4 مرشحين على مقعدي الدائرة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالي 6 مرشحين على 3 مقاعد الخاصة بالدائرة.

إقبال المواطنين في جولة الإعادة بالقليوبية، فيتو

جولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

بالإضافة إلى دائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالي مرشحين إثنين على المقعد المتبقي بالدائرة، ودائرة شبين القناطر بإجمالي مرشحين إثنين على المقعد المتبقي بالدائرة، فيما حسمت دائرة شبرا الخيمة الانتخابات في المرحلة الأولى على الـ3 مقاعد الخاصة بالدائرة.

إقبال المواطنين في جولة الإعادة بالقليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في جولة الاعادة، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.