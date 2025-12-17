الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

ساعة أولى تصويت، إقبال متوسط على لجنة مدرسة طنان بجولة إعادة الانتخابات بالقليوبية (صور)

 شهدت لجنة مدرسة طنان الثانوية الصناعية بنين بمركز قليوب في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، إقبالا متوسطا في الساعة الأولى من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

انتخابات مجلس النواب 2025

وانتظمت كافة اللجان الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من  انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، والتي تضم 397 لجنة فرعية في 5 دوائر انتخابية، ويتنافس فيها 16 مرشحا، وذلك يومى الأربعاء والخميس، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر الجاري.

انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالقليوبية 

وتضم محافظة القليوبية، 2 مليون و797 ألفا و983 ناخبا وناخبة، موزعين على مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتشمل دائرة بنها وكفر شكر بإجمالي مرشحين إثنين، على المقعد المتبقي بالدائرة، ودائرة طوخ وقها بإجمالي 4 مرشحين على مقعدي الدائرة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالي 6 مرشحين على 3 مقاعد الخاصة بالدائرة.

جولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية 

بالإضافة إلى دائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالي مرشحين إثنين على المقعد المتبقي بالدائرة، ودائرة شبين القناطر بإجمالي مرشحين إثنين على المقعد المتبقي بالدائرة، فيما حسمت دائرة شبرا الخيمة الانتخابات في المرحلة الأولى على الـ3 مقاعد الخاصة بالدائرة.

أعلنت محافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في جولة الاعادة، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

