غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية

18 حجم الخط

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، انعقادها برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، لمتابعة التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر اليوم وغدا.

حزب حماة الوطن

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، والنائب كريم إمام، أمين أمانة الشباب، والنائب محمد الحداد، أمين أمانة العمال، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

أمانات حماة الوطن في المحافظات

وتتواصل غرفة العمليات بشكل دائم على مدار يومي الانتخابات، وكذلك أثناء الفرز مع أمانات حماة الوطن في المحافظات التي يجري فيها التصويت، لتذليل أي عقبات تؤثر على المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري.

وتؤكد غرفة عمليات حماة الوطن، تواصلها الدائم كذلك مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تسهيل العملية الانتخابية في جميع اللجان التي تجري فيها جولة الإعادة.

مرشحو حماة الوطن

وتشدد الغرفة المركزية، على جميع مرشحي حماة الوطن، ومؤيديهم ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية.

وتجدد غرفة عمليات حماة الوطن، تأكيدها على جميع المواطنين بضرورة التمسك بحقهم في الإدلاء بأصواتهم، في الاستحقاق الانتخابي، لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.