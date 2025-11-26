اللجنة العامة بالقليوبية تستعد لإعلان نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت اللحظات الأخيرة قبيل إعلان نتيجة الحصر العددي للجنة العامة رقم (2) بمحافظة القليوبية – طوخ وقها – حالة من الترقب والانتظار، استعدادًا للكشف عن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2025.

اللحظات الأخيرة قبيل إعلان نتيجة الحصر العددي للجنة العامة 2 بالقليوبية

وترأس أعمال اللجنة المستشار السيد العسيلي رئيس اللجنة العامة، وعضوية كل من المستشار حسن بسيس والمستشار محمود الشيمي، وسط متابعة دقيقة لسير عملية الفرز قبل إعلان الحصر العددي رسميًّا.



​أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمقرات اللجان العامة المخصصة لتجميع وفرز أصوات الناخبين على مستوى المحافظة، والتي ستتولى مهام تجميع وفرز أصوات الناخبين بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وتابع المحافظ استكمال كافة الترتيبات اللازمة لضمان سلامة وشفافية عملية الفرز حيث أكد المحافظ، خلال جولته إكتمال كافة المقرات العامة لاستقبال صناديق الفرز الخاصة باللجان الفرعية.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم اللوجيستي المتكامل لهذه المقار لضمان سير عملية الفرز دون انقطاع، حيث تم توفير مولد كهربائي احتياطي لكل مقر لضمان استمرار أعمال الفرز وعدم توقفها في حال انقطاع التيار الكهربائي.

​

​وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتوفير التأمين الكافي للمقرات وحماية صناديق الاقتراع، لضمان أعلى مستويات الأمان. كما شملت التجهيزات الداخلية التأكد من تجهيز القاعات الرئيسية للفرز بأثاث مناسب وإضاءة كافية، وتوفير كافة الأدوات الكتابية والمستلزمات اللوجيستية المطلوبة للقضاة والمشرفين.

​واختتم المحافظ تصريحه بتأكيد أن الهدف الأسمى من هذه الجولة والتجهيزات هو ضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والانسيابية في المرحلة النهائية والحاسمة من العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.