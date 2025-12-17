أخبار مصر: سباق انتخابات الإعادة بـ 13 محافظة، ترامب يحاصر فنزويلا ويشعل سعر النفط، مصطفى أبو سريع يطلق أم أولاده على فيسبوك، «الشيوخ» يبحث إيجار أرض الأوقاف، والمنتخب يطير للمغرب لاستعادة عرش إفريقيا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

تنطلق اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، منها القاهرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنوفية، بإجمالي 101 مقعد.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف النظام الفنزويلي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تخرج من فنزويلا.

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ما وصفه بـ«الإمبريالية واليمين الفاشي» بالسعي لاستعمار فنزويلا بهدف الاستيلاء على ثرواتها من النفط والغاز والذهب، مؤكدًا أن بلاده تتعرض لعدوان متواصل يستهدف سيادتها وقرارها الوطني.



أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من المسؤولين، عقب أزمة أثارها خطأ نُشر في الجريدة الرسمية «الوقائع العراقية» بتاريخ 17 نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الكيانات الإرهابية.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.5%، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل أو تغادر فنزويلا.

مع انطلاق انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية لـمجلس النواب فى الداخل اليوم، حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين من التخلف عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب دون عذر مقبول.

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم، الرؤية الخاصة برفع قيمة الأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية.

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

تغادر القاهرة اليوم الأربعاء، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة أغادير المغربية، التي تحتضن منافسات المجموعة الثانية (مجموعة مصر) في بطولة أمم إفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط "دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.



أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، منذ قليل، انفصاله عن زوجته وأم أولاده، عبر خاصية «الإستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، في بيان اتسم بالهدوء والاحترام المتبادل.

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في بلاغ ربة منزل، ضد مركز طبي شهير بمنطقة الهرم، تتهمه بالتسبب في حدوث مضاعفات لنجلها وإصابته بعجز، الذي اصطحبته منذ 15 يومًا إلى المركز، لإجراء عملية طهارة له.

شهدت محافظة الدقهلية وتحديدًا مدينة المنصورة ليلة "أهلاوية" حيث الحضور لنجوم الفن والرياضة ليشعلوا حفل زفاف أحمد عبد القادر لاعب نادي الأهلي بين أسرته وذويه بقاعة نادي الشرطة بالمائة في المنصورة.

