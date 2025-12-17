الأربعاء 17 ديسمبر 2025
برنامج علاجي لـ أفشة للتعافي من آلام السمانة

أفشة
أفشة
واصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية.

برنامج علاجي لأفشة

وخاض أفشة فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

كان أفشة قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب التي تقام في قطر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

