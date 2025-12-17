نيفين مندور، حضور هادئ في عالم الفن ورحيل موجع

18 حجم الخط

شكل رحيل الفنانة نيفين مندور صدمة لدى الجمهور والوسط الفني، خاصة أنها كانت من الوجوه التي دخلت عالم الفن بهدوء وتسللت إلى قلوب الجمهور بملامحها المختلفة، وعاشت حياتها بعيدًا عن الأضواء، واختارت الغياب عن عالم الفن دون ضجيج أو سعي مستمر للنجومية.

بداية لافتة ونجاح سريع

دخلت نيفين مندور عالم الفن بمحض الصدفة، كما كشفت في لقاء إعلامي سابق، لتفاجئ الجمهور بظهور قوي من أول عمل لها، حيث قدمت دور بطولة لافت في فيلم اللي بالي بالك بشخصية “فيحاء” زوجة رياض المنفلوطي؛ ما جعل اسمها حديث الناس في فترة قصيرة، هذا الظهور القوي منحها مكانة خاصة، وصاحب هذا النجاح تداول شائعات كثيرة عنها حول زواجها من الفنان محمد سعد بسبب الكيمياء الفنية الواضحة التي جمعتهما في الفيلم، حتى إن الجمهور كان يقابلها في الشارع ويواجهها بتلك الأخبار، وكانت ترد دائمًا بالضحك والاستغراب وكانت تنفي صحة هذه الشائعة كليًا.

وبعد نجاحها الأول، شاركت نيفين في عدد محدود من الأعمال الفنية، قبل أن تختفي تدريجيًا عن الساحة، وغيابها أثار وقتها علامات استفهام، خاصة مع التوقعات بمستقبل فني واعد، إلا أن الحقيقة كانت إنسانية بامتياز.

حيث كشفت الراحلة في لقاءات إعلامية أن سبب ابتعادها عن الفن كان مرض والدتها، حيث قضت ما يقرب من 8 سنوات معها داخل المستشفيات، مؤكدة أنها كانت ترى أن والدتها أولى بكل دقيقة من وقتها، وعندما فكرت لاحقا في العودة إلى التمثيل، واجهت رفضًا من والدها.

ولأن علاقة نيفين كانت قوية بوالدها لم تشأ أن تحزنه أو تخالف رغبته، فاختارت الاستمرار بعيدًا عن الأضواء ولكنها لم تغلق الباب كليًا أمام عالم الفن رغم ذلك.

وعلى المستوى الإنساني كانت الراحلة عاشقة للأطفال حتى إنها فكرت في مرحلة من حياتها أن تتزوج فقط من أجل الإنجاب ثم الرحيل عن الزوج لكنها تراجعت عن الفكرة تمامًا، معتبرة أن حرمان طفل من وجود الأب ظلم لا يمكن قبوله، مؤكدة أنها لا تستطيع القيام بذلك أخلاقيًا أو إنسانيًا، ولاحقًا تزوجت نيفين من فتى أحلامها الذي جمعتهما صداقة لسنوات طويلة وعاشت حياتها في هدوء بعيدًا عن أضواء الشهرة.

رحيل صادم وذكرى هادئة

واليوم، أصبحت الفنانة نيفين مندور حديث الجميع من جديد ولكن بسبب رحيلها الصادم والمفاجئ عن عمر يناهز 53 عامًا، وبالرغم من الغياب الموجع إلا أن نيفين ستظل في وجدان الجمهور بفضل تجربتها الفنية القصيرة والمؤثرة وستظل في ذاكرتهم باعتبارها فنانة مرت على عالم الفن كالنسمة وآثرت الحياة الهادئة على ضجيج الأضواء.

رحيل نيفين مندور

تسببت وفاة الفنانة نيفين مندور بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، خاصة أنها لم تكن تعاني من أية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من نيفين مندور تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاتها، مشيرا إلى أن حريقا نشب داخل شقتها بمدينة الأسكندرية والتهم الحريق محتويات الشقة بشكل كامل.

وأضاف أن الفنانة الراحلة كانت نائمة بمفردها لتتعرض لحالة اختناق أودت بحياتها.

