بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

نقل جثمان الفنانه
نقل جثمان الفنانه نيفين مندور، فيتو
انتهت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، من معاينة مكان حريق شقة الفنانة نيفين مندور، بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، بعد وفاتها صباح اليوم إثر هذا الحريق.

وجرى نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة تمهيدا لتسليمه لأسرتها بعد إجراء الطب الشرعي الكشف على الجثمان.

 وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهود العيان من الجيران، وزوجها وأولاده عقب تحسن حالتهم الصحية ونقل الجثة للمشرحة لبيان أسباب الوفاة.

وكان جيران الفنانة نيفين مندور قد فوجئوا بتصاعد كثيف للأدخنة من الشقة التي تقطنها بالدور الرابع وصراخ زوجها والأولاد، قبل الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتوجهت قوات الحماية المدنية وقوة أمنية، وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق تسبب في انتشار دخان كثيف داخل الشقة، ما أدى إلى إصابة نيفين مندور بحالة اختناق شديدة، ولم تفلح محاولات إنقاذها، إذ فارقت الحياة في موقع الحادث متأثرة بالخنق الناتج عن استنشاق الدخان. 

