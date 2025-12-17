أخبار الرياضة اليوم: إيقاف قيد الزمالك للمرة السابعة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية.. واتحاد الكرة يطالب بدعم جماهيري لمنتخب مصر

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قرار جديد بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، في خطوة تزيد من تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية.

وأوضح موقع فيفا، اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، إدراج نادي الزمالك ضمن الأندية الممنوعة من القيد، مشيرًا إلى أن القرار جاء على خلفية القضية السابعة المسجلة ضد النادي على مستوى الاتحاد الدولي.

حسم النادي الأهلي تعاقده مع يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

وكشف موقع «سبورت 7» المغربي أن الأهلي أنهى اتفاقه مع إدارة الرجاء على شراء ما تبقى من عقد بلعمري مقابل 500 ألف دولار، رغم أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير المقبل.

اتحاد الكرة، أصدر الدكتورة المصري قبل قليل بيانا رسميا علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحصل فيه الجماهير المصرية بكافة انتماءاتها حول منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مشاركته في بطولة فلازم الافريقية بالمغرب

وفي الوقت نفسه، تضمن البيان توجيه الشكر لجماهير المرة المصرية، نظرا لدعمها خلال الفترة الماضية للفراعنة خلال تصفيات أمم أفريقيا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس الإنتركونتيننتال، بعد فوزه على نظيره فلامنجو البرازيلي، بركلات الترجيح بنتيجة 2 / 1، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أحمد بن علي” في قطر نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات الأمور من الدقائق الأولى، وبدأت المحاولات الهجومية في الدقيقة الرابعة بعد ركلة حرة من الجهة اليمنى نفذها فيتينا بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة جواو نيفيز ولكن مرت بجانب القائم الأيمن.

غادرت قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

تضم بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم ٢٨ لاعبًا وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح -مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن ملف شركة الكرة يشهد تطورات إيجابية، مشيرًا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية والقانونية المتبقية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن خروج شركة الكرة إلى النور.

وأوضح المصدر أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية داخل النادي، وأن الإعلان الرسمي سيتم فور الانتهاء من الإجراءات النهائية، بما يخدم مستقبل النادي واستقراره المالي والإداري.

وجه جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، انتقادات لاذعة إلى محمد صلاح، نجم الفريق الحالي، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها الدولي المصري ضد إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني آرني سلوت.

وكان محمد صلاح قد أعرب عن غضبه من إدارة ليفربول، مؤكدًا أنهم استُخدموه كـ «كبش فداء» لتبرير تراجع النتائج.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «محمد صلاح مخطئ بنسبة 100%، لقد تصرّف بجنون وجعل الأمر كله يدور حوله، بالطبع هو ليس السبب الوحيد في عدم تحقيق الانتصارات، لكنه لاعب عظيم لهذا النادي، كم عدد المباريات التي حسمها صلاح بفضل عبقريته سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف؟ لقد فعل ذلك كثيرًا في الماضي، لكن أرقامه هذا الموسم لا تُقارن بما كان يقدمه في السنوات السابقة».

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حسم النادي الأهلي لإحدى صفقاته الجديدة، مؤكدًا أن التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري قد تم بشكل نهائي، بعد انتهاء جميع المفاوضات، على أن يقوم الأهلي بشراء الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب مع نادي الرجاء المغربي.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته الإذاعية ببرنامج «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»: أن يوسف بلعمري سيكون أولى صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، مشيرًا إلى أن محمود بنتايج لاعب الزمالك كان مطروحًا ضمن الخيارات عبر بعض وكلاء اللاعبين، إلا أن أزمة اللاعب مع ناديه انتهت عقب حصوله على مستحقاته المتأخرة.

كشفت صحيفة AS الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، خصص جزءا من عائدات بطولة كأس العالم 2026، لمساعدة غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها خلال الفترة الحالية.

وحسب ما ذكرته الصحيفة خلال اجتماع مجلس فيفا الذي عقد في الدوحة، على هامش بطولة كأس الإنتركونتيننتال، تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من عائدات كأس العالم 2026، من أجل مساعدة غزة واصفًا إياها بالمنطقة المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكانها.

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي إن هناك تنسيقا كاملا وتواصلا مستمرا مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العرب لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأوضح طبيب الأهلي أن أشرف بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق البطولة.

