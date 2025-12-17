فيرمينو: رفضت التوقيع مع ريال مدريد بعد رحيلي عن ليفربول

18 حجم الخط

اعترف البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نجم نادي ليفربول السابق، بتلقيه عرضًا من نادي ريال مدريد خلال فترة سابقة، مؤكدًا أنه رفض الانتقال إلى صفوف النادي الملكي وفضّل خوض تجربة جديدة مع أهلي جدة في الدوري السعودي.

وكان فيرمينو قد غادر صفوف ليفربول عقب نهاية موسم 2022-2023، بعد سنوات طويلة قضاها داخل قلعة “أنفيلد”، قبل أن يقرر الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.

وكشف فيرمينو، في تصريحات نقلها موقع «ysscores.com»، أن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد معه في عام 2023، عقب رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الفريق، قائلا: «كان هناك اهتمام من ريال مدريد، لكنني لم أكن الخيار الأول بالنسبة لهم، وكان عليّ الانتظار، في نفس الوقت تلقيت عرضًا من أهلي جدة، ووجدت نفسي أمام خيارين: الانتظار أو الانتقال، وقررت الذهاب إلى الأهلي».

واختتم لاعب ليفربول السابق تصريحاته قائلًا: «أعتقد أن الانتقال إلى أهلي جدة كان القرار الصائب بالنسبة لي».

أسطورة ليفربول منتقدًا محمد صلاح: تصرف بجنون وعليه مراجعة نفسه

فيما وجه جرايم سونيس، أسطورة نادي ليفربول، انتقادات لاذعة إلى محمد صلاح، نجم الفريق الحالي، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها الدولي المصري ضد إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني آرني سلوت.

وكان محمد صلاح قد أعرب عن غضبه من إدارة ليفربول، مؤكدًا أنهم استُخدموه كـ «كبش فداء» لتبرير تراجع النتائج.

وقال سونيس في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «محمد صلاح مخطئ بنسبة 100%، لقد تصرّف بجنون وجعل الأمر كله يدور حوله، بالطبع هو ليس السبب الوحيد في عدم تحقيق الانتصارات، لكنه لاعب عظيم لهذا النادي، كم عدد المباريات التي حسمها صلاح بفضل عبقريته سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف؟ لقد فعل ذلك كثيرًا في الماضي، لكن أرقامه هذا الموسم لا تُقارن بما كان يقدمه في السنوات السابقة».

وأضاف سونيس: «على محمد صلاح أن يراجع نفسه، المدرب يرى أنه لا يقدم أفضل ما لديه عندما لا تكون الكرة بحوزته، وصلاح عوّض ذلك سابقًا بتسجيل وصناعة الأهداف، لكنه لم يفعل ذلك هذا الموسم»، مؤكدا أن قرار استبعاد صلاح لا يعني فقدان المدرب السيطرة على غرفة الملابس.

وتابع قائلًا: «لا أعتقد للحظة أن هناك تمردًا داخل الفريق، المدرب تصرّف كما سيتصرّف أي مدرب في مثل هذه الظروف، سيُذكر صلاح كأحد أعظم لاعبي النادي، وسيكون ضمن أفضل تشكيلة في تاريخ ليفربول، لكن كرة القدم لا تعترف بالماضي، بل بما تقدمه غدًا».

واختتم سونيس تصريحاته قائلًا: «لا أعتقد أن ما رأيناه هو الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول، سيعود بعد كأس الأمم الإفريقية، لكن من الواضح أن الأمور لم تُحسم بعد بينه وبين النادي».

