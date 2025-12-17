نتنياهو يتراجع ويصادق على صفقة الغاز مع مصر

18 حجم الخط

الغاز الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه صادق رسميًا على صفقة الغاز مع مصر، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة، مؤكدًا أن الاتفاق استوفى كل المتطلبات قبل اعتماده النهائي.

نتنياهو يصادق على صفقة الغاز مع مصر



وأوضح نتنياهو وفقا لوكالة “رويتزر”: أن صفقة الغاز مع مصر تعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتدعم مكانة إسرائيل في سوق تصدير الغاز بالمنطقة، وفق زعمه.

نتنياهو يزعم: صفقة الغاز مع مصر الأكبر في تاريخ إسرائيل



واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذه صفقة الغاز مع مصر تُعد الأكبر في تاريخ قطاع الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مفصلية في توسيع الشراكات الإقليمية وتحقيق عوائد طويلة الأمد لقطاع الطاقة.

رد مدبولي على انتقادات استيراد الغاز الإسرائيلي

في وقت سابق، رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الانتقادات التي وجهت للحكومة بشأن تمديد اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2040، وما مدى الجدوى الاقتصادية من الاتفاقية؟

وأوضح “مدبولي”: “الموقف السياسي واضح تماما ومحسوم بشأن القضية الفلسطينية، والاتفاقية بالشكل الموجود هي تمديد لاتفاق سارٍ يحقق فائدة اقتصادية جيدة لمصر، ويضمن للدولة المصرية بأنه أقل من السعر العالمي المعلن وهذا ضمن الاتفاق، وهذا ما يتم عمله مع قبرص أو الدولة المتوقع أن يكون لديها اكتشافات”.



وتابع: “هي منفعة متبادلة والغرض التسييل والحصول على قيمة مضافة ثم بيعه وعمل صناعات كاملة تحقق عوائد اقتصادية كبيرة أكبر من سعر الغاز نفسه، وهذه النوعية من الاتفاقيات التجارية المحترفة تتم مع شركات عالمية، والشركة التي تدير الحقل الإسرائيلي هي شركة عالمية ولها استثمارات، هذه النوعية من الاتفاقيات تراجع بدقة وهذا الاتفاق منذ 2019 وما تم اتفاق لمد الفترة”.

ونشر الإعلام العبري فى سبتمبر الماضى، تسريبات بشأن توجيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز الضخم مع مصر دون مراجعته، في ظل اللعب بالغاز كورقة سياسية فى ممارسات ضغوطات على القاهرة الرافضة لمخطط التهجير والانتهاكات الإسرائيلية فى قطاع غزة.

