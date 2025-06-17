نجيب ساويرس: الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطأ استراتيجي ويهدد الأمن الغذائي (فيديو)

حذر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس من الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كمصدر رئيسي للطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحمل أبعادًا سياسية خطيرة، قد تؤثر مباشرة على الاقتصاد المصري وقطاع الزراعة تحديدًا.

الغاز الإسرائيلي ليس خيارًا آمنًا

وفي تصريحاته لقناة العربية Business، قال ساويرس: "الغاز الإسرائيلي غاز سياسي في المقام الأول، ولا يصح أن نعتمد عليه كمصدر أساسي، لأنه معرض للانقطاع في أي لحظة إذا ساءت العلاقات أو تصاعدت التوترات، كما يحدث الآن."

إيقاف الغاز عن مصانع الأسمدة يهدد الزراعة

وأعرب ساويرس عن قلقه من قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة، مؤكدًا أن ذلك يخلق سلسلة من الأزمات، تبدأ بتوقف الإنتاج في مصانع الأسمدة، وتضرر الفلاح المصري بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، وانخفاض الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، تراجع صادرات المنتجات الزراعية.

وقال “ساويرس”:"لما مصانع الأسمدة تتوقف، الفلاح بيقع في مشكلة، وده بيأثر على الأمن الغذائي والصادرات معًا".

ضرورة وضع خطة استراتيجية للطاقة

ودعا ساويرس الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في سياسات الطاقة طويلة المدى بعد أزمة الغاز الإسرائيلية، مشددًا على أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتطوير بدائل داخلية مستدامة بعيدًا عن التبعية السياسية.

وأكد:"كان لازم من البداية نحط خطة تمنع تكرار الأزمات، ونقلل من اعتمادنا على مصادر خارجية غير مضمونة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.