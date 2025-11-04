الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خدمات طبية ومبادرات رئاسية لتغطية قرى المحافظة

محافظ دمياط يتفقد القافلة العلاجية لوزارة الصحة بشط جريبة (صور)

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، القافلة العلاجية التوعوية التي تنظمها وزارة الصحة بقرية شط جريبة، بمشاركة نائبته المهندسة شيماء الصديق وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، حيث اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف التخصصات، وتابع فعاليات المبادرات الرئاسية للتوعية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

 

خدمات طبية مجانية

وأوضح المحافظ أن القافلة تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل، وتشمل عدة مناطق من بينها: باب الحرس، المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، الشيخ ضرغام، شط جريبة، البصارطة، وفارسكور.
وتقدم القافلة خدمات طبية مجانية في تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والمشورة الأسرية والأمومة والطفولة، إلى جانب فرق المبادرات الرئاسية مثل "صحة المرأة" و"الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" و"السكر والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي".

 ندوات الثقافة الصحية

خلال الجولة، تابع المحافظ ندوات الثقافة الصحية، والتقى بعدد من السيدات للاستماع إلى مطالبهن وملاحظاتهن حول مستوى الخدمات.

 كما تابع الأنشطة المقدمة من وحدة السكان بالمحافظة التي نظمت ندوة توعوية عن مخاطر الزواج المبكر، وإدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة التي قدمت أنشطة ثقافية للأطفال.

 توفير الرعاية الصحية والعلاجية المجانية

وأشاد الدكتور "الشهابي" بجهود وزارة الصحة والسكان في توفير الرعاية الصحية والعلاجية المجانية للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القوافل تمثل نموذجًا مهمًا لوصول الخدمات إلى القرى والمناطق النائية.
كما ثمن المحافظ دور مديرية الصحة بدمياط في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الصحية ونشر الوعي المجتمعي والتثقيف الصحي بين المواطنين.

 

