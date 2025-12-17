الأربعاء 17 ديسمبر 2025
ماس كهربائي يلتهم سيارتين في جراج والمعمل الجنائي يعاين بالهرم

حريق سيارتين داخل
حريق سيارتين داخل جراج في الهرم، فيتو
نشب حريق بسيارتين ميكروباص وملاكي داخل جراج بدائرة قسم الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتواصل قوات المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق داخل الجراج عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، لكشف ملابسات الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي حدث في بطارية السيارة الميكروباص، امتد إلى السيارة الثانية الملاكي، وسرعة التمكن من السيطرة على الحريق منع امتدادها للسيارات الأخرى الموجودة داخل الجراج.

 

وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور، أمر رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، برفقة معاون المباحث الرائد أحمد عبادة، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين نشوب الحريق في السيارتين، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة  على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

تحقيقات النيابة: ماس كهربائي وراء حريق شقة في السلام

