تحقيقات النيابة: ماس كهربائي وراء حريق شقة في السلام

حريق شقة
حريق شقة
كشفت تحقيقات نيابة السلام لشقة سكنية نشب بها حريق بمدينة السلام، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران وأنه لا توجد شبهة جنائية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

حريق شقة بالسلام 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار سكني بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.

وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات، واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة

وفي واقعة أخرى، انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بـمنطقة مصر القديمة دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد حريق شقة مصر القديمة دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

