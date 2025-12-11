الخميس 11 ديسمبر 2025
"ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON

مسلسل ميدتيرم، فيتو
مسلسل ميدتيرم، فيتو
حقق مسلسل "ميد تيرم" حضورًا لافتًا على منصة تيك توك مع عرض حلقاته الأولى على قناة ON، حيث تصدرت العديد من المقاطع للمسلسل قوائم التريند.

 

ويُعرض مسلسل "ميد تيرم" حصريًّا على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ليمنح المشاهدين جرعة درامية اجتماعية قريبة من واقع الشباب وتحدياتهم اليومية.

 

أبطال العمل

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، إلى جانب عدد آخر من الوجوه الصاعدة، فيما يأتي المسلسل بتأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري.

 

أحداث مسلسل ميدتيرم

وتدور أحداث "ميد تيرم" في إطار من الدراما الاجتماعية، حيث يناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بالشباب داخل الحرم الجامعي وخارجه، مع التركيز على الضغوط النفسية، العلاقات الإنسانية، والصراعات التي يعيشها جيل كامل في مرحلة الانتقال إلى عالم أكثر اتساعًا.

 

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، قد أعلنت انطلاق عرض مسلسل "ميدتيرم" الأحد الماضي.

 

ويأتي المسلسل في إطار دعم الموهوبين والمبتكرين من شباب الجامعات المصرية، وتسليط الضوء على قصص حقيقية لأفكار ريادية وشركات ناشئة من واقع حياة طلاب جيل Z، بما يعكس تطور البيئة الجامعية واهتمام الدولة بتنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال.

