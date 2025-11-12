4 بروموهات جديدة لمسلسل "ميد تيرم" قبل عرضه قريبا على "ON"

18 حجم الخط

طرحت قناة "ON" أربعة بروموهات قصيرة لمسلسلها الجديد "ميد تيرم"، المقرر عرضه قريبًا على شاشتها، لتكشف بذلك عن ملامح أولية للعمل الدرامي الشبابي الذي يجمع مجموعة من النجوم الشباب.

البروموهات التي جرى بثها على حسابات القناة ومنصاتها الرقمية، قدّمت لمحات سريعة من أجواء المسلسل وشخصياته الرئيسية، وظهرت فيها كل من يوسف رافت ودنيا وائل وإسلام خالد وأمنية باهي.





أبطال مسلسل ميد تيرم

مسلسل "ميد تيرم" يعرض حصريًا على قناة "ON" ويضم مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، وآخرون، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، يتناول بجرأة وتوازن التحديات التي يواجهها الشباب داخل الجامعة وخارجها، مسلطًا الضوء على الصراعات النفسية، وضغوط الحياة الأكاديمية، والتحديات التي تفرضها العلاقات الاجتماعية والعاطفية في تلك المرحلة الحساسة من العمر.





