الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

4 بروموهات جديدة لمسلسل "ميد تيرم" قبل عرضه قريبا على "ON"

مسلسل ميدتيرم
مسلسل ميدتيرم
18 حجم الخط

طرحت قناة "ON" أربعة بروموهات قصيرة لمسلسلها الجديد "ميد تيرم"، المقرر عرضه قريبًا على شاشتها، لتكشف بذلك عن ملامح أولية للعمل الدرامي الشبابي الذي يجمع مجموعة من النجوم الشباب.

البروموهات التي جرى بثها على حسابات القناة ومنصاتها الرقمية، قدّمت لمحات سريعة من أجواء المسلسل وشخصياته الرئيسية، وظهرت فيها كل من يوسف رافت ودنيا وائل وإسلام خالد وأمنية باهي.


 

 

أبطال مسلسل ميد تيرم

مسلسل "ميد تيرم" يعرض حصريًا على قناة "ON" ويضم مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، وآخرون، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، يتناول بجرأة وتوازن التحديات التي يواجهها الشباب داخل الجامعة وخارجها، مسلطًا الضوء على الصراعات النفسية، وضغوط الحياة الأكاديمية، والتحديات التي تفرضها العلاقات الاجتماعية والعاطفية في تلك المرحلة الحساسة من العمر.


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ميد تيرم أبطال مسلسل ميد تيرم قناة ON موعد عرض مسلسل ميد تيرم

مواد متعلقة

انطلاق تصوير مسلسل "ميد ترم" لـ ياسمينا العبد وجلا هشام (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

مصدر: الزمالك يقترب من ضم حامد حمدان رغم محاولات الأهلي لخطفه

الفنان محمد عصمت يشارك في مهرجان المسرح العربي

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

هل يجوز قصر صلاة الفجر مع الظهر أثناء السفر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية