ثقافة وفنون

شاهد، تفاصيل جديدة عن مسلسل "ميد تيرم" قبل عرضه على ON

عرضت قناة "ON" بروموهات جديدة لمسلسلها "ميد تيرم"، الذي تستعد لعرضه قريبًا، قدمت من خلالها لمحات عن أجواء العمل المرتقب ومضامينه.

 

وجاءت البروموهات المنشورة عبر منصات القناة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتكشف عن تفاصيل بالمسلسل وشخصياته الرئيسية، حيث ظهر في المقاطع كل من أدهم عمر، ومحمد نايف، ومريم كرام، وبسنت أبوباشة. 

 

ويُعرض مسلسل "ميد تيرم" حصريًا على قناة "ON"، ويشارك في بطولته مجموعة بارزة من النجوم الشباب، من بينهم ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، دنيا وائل، وعدد من الوجوه الصاعدة، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، يتناول بجرأة وتوازن التحديات التي يواجهها الشباب داخل الجامعة وخارجها، مسلطًا الضوء على الصراعات النفسية، وضغوط الحياة الأكاديمية، والتحديات التي تفرضها العلاقات الاجتماعية والعاطفية في تلك المرحلة الحساسة من العمر.

 

 

مسلسل ميدتيرم أبطال مسلسل ميدتيرم قناة ON الفن

