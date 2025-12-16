الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الطقس الآن، أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

سقوط أمطار، فيتو
أعلنت هيئة الارصاد الجوية أنه ما زالت السحب المنخفضة والمتوسطة تؤثر في مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

 

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة منح الطلاب إجازة اليوم بسبب الطقس السيئ

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء


وتصل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٥ درجة مئوية.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبارد في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

