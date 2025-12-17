الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

سرعة الرياح تصل إلى 60 كم في الساعة، اضطراب الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة اليوم

طقس اليوم، فيتو
حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط "دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبارد في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

