أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تدفق السحب الممطرة على هذه السواحل

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 

السيول تعود مجددا لسيناء... تحذيرات من الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بالبحرين واضطراب الملاحة بخليجى السويس والعقبة.. ورياح تزيد من برودة الطقس

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وأخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  أخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

