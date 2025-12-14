الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يسري نصر الله: أحمد السعدني أفضل ممثل في 2025

مسلسل لا ترد ولا
مسلسل لا ترد ولا تستبدل، فيتو
18 حجم الخط

حرص المخرج يسري نصر الله هي مدح الفنان أحمد السعدني عقب مشاركته في مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” مع النجمة دينا الشربيني. 

وكتب المخرج على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" ردًا على منشورًا المؤلف الليبي أنيس بوجواري، فكتب: “علشان هو ممثل حقيقي وبيحب الشغلانة”

وكان الكاتب والمؤلف أنيس بوجواري قد مدح أعمال الفنان أحمد السعدني، قائلًا: “اكتشفت وانا متابع حلقات (لا ترد ولا تستبدل) أن أحمد السعدني هو أفضل ممثل في 2025” 

وتابع: “في 3 hدوار مختلفة من حيث التركيبة النفسية وتنوع الأداء (لا ترد ولا تستبدل) و(لنا في الخيال حب) و(لام شمسية)”.

أبطال مسلسل “لا تُرد ولا تُستبدل”

ومسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”. 

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث أن عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل هي 15 حلقة. 

دينا الشربيني تروج لمسلسل لا ترد ولا تستبدل

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد أعربت عن سعادتها وحماسها الكبيرة لطرح أولي حلقات مسلسلها الجديد "لا ترد ولا تستبدل" مع النجم أحمد السعدنى.

وقالت الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "متحمسة جدًّا إنكم تشوفوا أولي حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل النهاردة على منصة شاهد".

وأفصحت الممثلة عن قرار اتخذته مع المخرجة مريم أبو عوف لدعم الصناعة المصرية، فقالت: "حابة أشارككم قرار أخدته مع المخرجة الجميلة مريم أبو عوف، قررنا طول المسلسل ألبس بس من براندات مصرية لبس... شنط... أحذية... وإكسسوارات".

وتابعت: "حابة ندعم الصناعة المصرية ونوري الناس قد إيه عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم فخورين ببلدنا... وبالناس اللي بتشتغل من قلبها".

كما حرصت الممثلة على ذكر جميع العلامات التجارية المصرية التي قامت بارتدائها خلال حلقات المسلسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخرج يسري نصر الله الفنان أحمد السعدني أحمد السعدني النجمة دينا الشربيني أنيس بوجواري مسلسل لا ترد ولا تستبدل لا ترد ولا تستبدل

الأكثر قراءة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الصحة: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة بالدقهلية خلال 4 أشهر

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads