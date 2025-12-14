يسري نصر الله: أحمد السعدني أفضل ممثل في 2025

18 حجم الخط

حرص المخرج يسري نصر الله هي مدح الفنان أحمد السعدني عقب مشاركته في مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” مع النجمة دينا الشربيني.

وكتب المخرج على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" ردًا على منشورًا المؤلف الليبي أنيس بوجواري، فكتب: “علشان هو ممثل حقيقي وبيحب الشغلانة”

وكان الكاتب والمؤلف أنيس بوجواري قد مدح أعمال الفنان أحمد السعدني، قائلًا: “اكتشفت وانا متابع حلقات (لا ترد ولا تستبدل) أن أحمد السعدني هو أفضل ممثل في 2025”

وتابع: “في 3 hدوار مختلفة من حيث التركيبة النفسية وتنوع الأداء (لا ترد ولا تستبدل) و(لنا في الخيال حب) و(لام شمسية)”.

أبطال مسلسل “لا تُرد ولا تُستبدل”

ومسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزئين من مسلسل “ليه لأ”.

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث أن عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل هي 15 حلقة.

دينا الشربيني تروج لمسلسل لا ترد ولا تستبدل

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد أعربت عن سعادتها وحماسها الكبيرة لطرح أولي حلقات مسلسلها الجديد "لا ترد ولا تستبدل" مع النجم أحمد السعدنى.

وقالت الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "متحمسة جدًّا إنكم تشوفوا أولي حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل النهاردة على منصة شاهد".

وأفصحت الممثلة عن قرار اتخذته مع المخرجة مريم أبو عوف لدعم الصناعة المصرية، فقالت: "حابة أشارككم قرار أخدته مع المخرجة الجميلة مريم أبو عوف، قررنا طول المسلسل ألبس بس من براندات مصرية لبس... شنط... أحذية... وإكسسوارات".

وتابعت: "حابة ندعم الصناعة المصرية ونوري الناس قد إيه عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم فخورين ببلدنا... وبالناس اللي بتشتغل من قلبها".

كما حرصت الممثلة على ذكر جميع العلامات التجارية المصرية التي قامت بارتدائها خلال حلقات المسلسل.

