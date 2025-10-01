يسري نصرالله: السينما المصرية ستكون أحلى في الـ 75 سنة المقبلة

أكد المخرج يسري نصرالله اعتزازه باختيار عدد من أفلامه ضمن قائمة أفضل 25 فيلما مصريا في الربع الأول من القرن الـ21 (2001-2025).

وكتب المخرج يسري نصرالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أشكر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين لاختيارهم عدد من الأفلام التي أخرجتها ضمن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين (2025-2001)".

وقال نصر الله: الـ 75 عاما القادمين ستكون السينما "أحلى وأحلى"، وأنا أثق في ذلك.

القاهرة السينمائي يعلن عن أفضل 25 فيلمًا في الربع الأول من القرن الـ21

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين، نتائج استفتاء “أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين”، والذي يأتي في إطار التعاون التاريخي بين المهرجان والاتحاد احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس "فيبريسي".

قائمة أفضل 25 فيلما مصريا

وسيصدر المهرجان كتاب توثيقي شامل، ضمن إصداراته الرسمية للدورة 46، التي ستُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، يتضمن نتائج الاستفتاء وتحليلًا نقديًا لكل فيلم من الأفلام الخمسة والعشرين المختارة، مع رصد موسع لأهم الظواهر الفنية والإنتاجية التي مرّت بها السينما المصرية خلال الربع قرن الأخير. كما سيتم تنظيم جلسة خاصة لمناقشة الكتاب ضمن فعاليات المهرجان.

انطلق هذا الاستفتاء كأحد أبرز الفعاليات الدولية التي يحتفل بها الاتحاد خلال عامه المئوي، إذ تم الإعلان عن التعاون رسميًا في الجناح المصري بسوق كان للأفلام (Marché du Film) خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي (13–24 مايو 2025).

وجاءت المبادرة ثمرة جلسة عصف ذهني جمعت الأطراف الثلاثة: الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجمعية نقاد السينما المصريين، بهدف توثيق وتحليل مسيرة السينما المصرية التي تتجاوز المئة عام، وإبراز إنجازاتها عبر رؤية نقدية رصينة.

أفضل 25 فيلمًا مصريًا (2000–2025)

جاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي:

1. بحب السيما (2004)، للمخرج أسامة فوزي

2. رسائل البحر (2010)، للمخرج داود عبد السيد

3. مواطن ومخبر وحرامي (2001)، للمخرج داود عبد السيد

4. باب الشمس (2004)، للمخرج يسري نصر الله

5. في شقة مصر الجديدة (2007)، للمخرج محمد خان

6. سهر الليالي (2003)، للمخرج هاني خليفة

7. أحلى الأوقات (2004)، للمخرجة هالة خليل

8. ميكروفون (2010)، للمخرج أحمد عبد الله السيد

9. إبراهيم الأبيض (2009)، للمخرج مروان حامد

10. عمارة يعقوبيان (2006)، للمخرج مروان حامد

11. الساحر (2001)، للمخرج رضوان الكاشف

12. آخر أيام المدينة (2016)، للمخرج تامر السعيد

13. معالي الوزير (2003)، للمخرج سمير سيف

14. احكي يا شهرزاد (2009)، للمخرج يسري نصر الله

15. الخروج للنهار (2012)، للمخرجة هالة لطفي

16. الأبواب المغلقة (2001)، للمخرج عاطف حتاتة

17. ريش (2021)، للمخرج عمر الزهيري

18. جنينة الأسماك (2008)، للمخرج يسري نصر الله

19. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (2025)، للمخرج خالد منصور

20. فتاة المصنع (2013)، للمخرج محمد خان

21. واحد صفر (2009)، للمخرجة كاملة أبو ذكري

22. أوقات فراغ (2006)، للمخرج محمد مصطفى

23. الجزيرة (2007)، للمخرج شريف عرفة

24. أبو زعبل 89 (2025)، للمخرج يسام مرتضى

25. هي فوضى (2007)، للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.