يسري نصر الله يكشف أسرارا لأول مرة عن يوسف شاهين

كشف المخرج يسري نصر الله عن أسرار خاصة، عن المخرج الكبير يوسف شاهين، وقال انه كان "يحترم أي شخص موهوب".

وقال نصر الله، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج الرحلة الذي يُذاع على منصة dmc plus، إن يوسف شاهين، كان لديه نجار عصبي وكان ينفعل على يوسف شاهين، وحينما سأله عن سبب صمته، قال إنه "شخص موهوب، فهو على راسي".

وتحدث المخرج يسري نصر الله عن شقيقته مصممة الأزياء المعروفة ناهد نصر الله في برنامج الرحلة مع الإعلامية ريهام السهلى وقال ان علاقته بها، فى الحياة الشخصية وطيدة جدا لأن الفرق بيننا عام وثلاث شهور وأنا الأكبر وأصدقاء جدا والفرق بينا أنها ثابتة على الأرض عكسي تماما أنا احيانا أطير بخيالي وغير واقعي.

التواصل الإنساني

وتحدث نصر الله عن أهمية التواصل الإنسانى بالنسبة له وقال: أنا كمخرج اكتشف الحواديت منين؟ بالتواصل الإنسانى يساعد أي مبدع على اكتشاف الجديد والمميز والواقعي.

وأضاف نصر الله: كلمة بنى آدمين تقال على كل الناس التي تشعر بغيرهم وانهم ليسوا لوحدهم فى هذا العالم والعمل الفنى كل فرد فيه يعمل لأنه يحب الشغلانة وليس لتحقيق رؤية المخرج وحده.

برنامج الرحلة

برنامج الرحلة، تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، ويذاع على منصة dmc plus، الجمعة الثامنة مساء، ويستضيف البرنامج نجوم المجتمع، بمختلف المجالات الفنية والرياضية والسياسية ليتحدثوا عن التجارب الإنسانية والمهنية في حياتهم.

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