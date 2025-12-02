الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

تقرير الطب الشرعي لسائق متهم باغتصاب راكبة بالسلام: خلايا بشرية تخص المتهم على ملابس الضحية

تسلمت  نيابة السلام، تقرير الطب الشرعي لسائق متهم بالتعدي جنسيا على سيدة داخل سيارته الميكروباص وسرقتها أثناء توصيلها من الجيزة إلى مدينة السلام.

وتبين من التقرير العثور على خلية بشرية بتحليلها تبين أنها كانت متواجدة على ملابس المجني عليها وأنها تعود للمتهم.

وقال المتهم خلال التحقيقات: إنه كان تحت تأثير المخدرات، حيث كان قد شرب سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش ولم يكن في وعيه وقت ارتكابه الواقعة.

وأضاف أن الشيطان لعب برأسه عندما نزل جميع الركاب وظلت السيدة معه لحين وصولها إلى وجهتها، فرأى فيها من الحسن ما أغواه فراودها عن نفسها فأبت، فطلب منها ما معها من أموال ومتعلقات فقالت له " خدهم بس سيبني أنا وابني ننزل "، وحينها نظر حوله فوجد الطريق مظلم وخالي فاغتصبها في الكنبة الخلفية، وما أن انتهى من فعلته الشنعاء أنزلها وأكمل طريقه.

سائق يغتصب سيدة داخل سيارة بدائري السلام

كانت تلقت  غرفة عمليات النجدة، بلاغا من سيدة تفيد بتعدى سائق عليها أسفل دائرى السلام، مضيفة أن السائق أوقف السيارة على جانب الطريق الدائري وتوجه إلى المقعد الخلفي ووضع سلاحًا أبيض على رقبة نجلها وطلب منها ما لديها من أموال واستولى على 450 جنيهًا منها، ثم قام السائق بغلق الأبواب والستائر واصطحبها إلى الكنبة الخلفية واعتدى عليها جنسيا وتركها ونجلها على الدائري وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السائق واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

