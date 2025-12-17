خالد عبدالغفار: تعاون مصري قطري في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار

18 حجم الخط

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، احتفالية العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاحتفالية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من قيادات الدولة وكبار المسؤولين والشخصيات العامة.

رمز لمسيرة وطن عريق وقيادة رشيدة وشعب طموح

وفي كلمته، نقل الدكتور خالد عبدالغفار تحيات رئيس مجلس الوزراء، معربًا عن اعتزاز مصر بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحيي ذكرى تولي المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني – طيب الله ثراه – قيادة البلاد عام 1878، مؤكدًا أنها رمز لمسيرة وطن عريق وقيادة رشيدة وشعب طموح حقق إنجازات عززت مكانة قطر إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن العيد الوطني محطة سنوية لاستحضار الإنجازات التنموية الشاملة والتقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، في ظل القيادة الحكيمة ورؤية وطنية طموحة تركز على الإنسان.

كما أكد أن المناسبة تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين مصر وقطر، مشيدًا بالتعاون المتطور في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الصحة، إلى جانب التنمية والاستثمار والتعليم والعمل الإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن التعاون الصحي المصري القطري نموذج للتكامل البناء، يعكس حرص القيادتين على تعزيز الرعاية الصحية وتبادل الخبرات وتحقيق الأمن الصحي وفق أفضل المعايير الدولية.

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لقطر وشعبها، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، انعكاسًا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

