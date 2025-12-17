الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خالد عبدالغفار: تعاون مصري قطري في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار خلال اللقاء، فيتو
18 حجم الخط
ads

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، احتفالية العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاحتفالية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من قيادات الدولة وكبار المسؤولين والشخصيات العامة.

رمز لمسيرة وطن عريق وقيادة رشيدة وشعب طموح

وفي كلمته، نقل الدكتور خالد عبدالغفار تحيات رئيس مجلس الوزراء، معربًا عن اعتزاز مصر بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحيي ذكرى تولي المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني – طيب الله ثراه – قيادة البلاد عام 1878، مؤكدًا أنها رمز لمسيرة وطن عريق وقيادة رشيدة وشعب طموح حقق إنجازات عززت مكانة قطر إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن العيد الوطني محطة سنوية لاستحضار الإنجازات التنموية الشاملة والتقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، في ظل القيادة الحكيمة ورؤية وطنية طموحة تركز على الإنسان.

كما أكد أن المناسبة تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين مصر وقطر، مشيدًا بالتعاون المتطور في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الصحة، إلى جانب التنمية والاستثمار والتعليم والعمل الإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن التعاون الصحي المصري القطري نموذج للتكامل البناء، يعكس حرص القيادتين على تعزيز الرعاية الصحية وتبادل الخبرات وتحقيق الأمن الصحي وفق أفضل المعايير الدولية.

وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للأشعة اليوم

برامج تعليمية ورياضية وغذاء صحي، خطة الصحة لدعم الولادة الطبيعية

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لقطر وشعبها، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، انعكاسًا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجارة الداخلية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التموين والتجارة الداخلية الرعاية الصحية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العيد الوطنى لدولة قطر خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحة والسكان وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين

مواد متعلقة

تعليمات مهمة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية داخل المنزل والمستشفيات

وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للأشعة اليوم

برامج تعليمية ورياضية وغذاء صحي، خطة الصحة لدعم الولادة الطبيعية

رئيس هيئة الدواء: تعاون مع الصين لفتح آفاق جديدة للتصنيع الدوائي والبيولوجي

الصحة توضح ضوابط استخدام عقار «التاميفلو» لعلاج الإنفلونزا

الصحة تصدر إرشادات جديدة للتعامل مع حالات الأعراض التنفسية داخل المستشفيات

وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"

متى تكون أعراض الإنفلونزا خطيرة؟ الصحة تجيب

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

بطلة "اللي بالي بالك"، وفاة نيفين مندور

تحذير من تشكل سيول، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

إخماد حريق شقة الراحلة نيفين مندور بالإسكندرية والمعمل الجنائي يعاين الحادث

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 17-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads