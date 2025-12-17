الأربعاء 17 ديسمبر 2025
وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للأشعة اليوم

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اليوم افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للأشعة الذي يناقش أحدث وسائل التشخيص بالأشعة وخدمات مراكز الأشعة داخل وزارة الصحة. 

 

تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة

من جانب آخر تواصل وزارة الصحة والسكان جولاتها الميدانية على المنشآت الصحية بجميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة منظومة العمل ميدانيًّا، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

أفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة أجرى على مدار أسبوع مراجعة شاملة لأعمال ديوان مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، بدأ الفريق بفحص الهيكل التنظيمي والإدارات المستحدثة، ثم مراجعة أعمال الإدارات الفنية في قطاعات الطب العلاجي والوقائي والرعاية الأولية.

شمل المرور متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ومراجعة منظومة المخازن وسلاسل الإمداد، وأرصدة الأدوية والمستلزمات والتطعيمات، إلى جانب فحص الأعمال المالية والإدارية والموقف المالي للمستشفيات والإدارات الصحية.

عقد الفريق اجتماعًا مع الدكتور حمودة الجزار، مدير المديرية، بحضور قياداتها، لمناقشة الملاحظات والسلبيات المرصودة، وعرض خطط التحسين المقترحة، أبرزها زيادة السعة الاستيعابية للمخازن الإقليمية، تطوير خدمات صحية، وإضافة خدمات جديدة لقوائم الانتظار، لتحقيق تغطية طبية شاملة.

الصحة توضح ضوابط استخدام عقار «التاميفلو» لعلاج الإنفلونزا

الصحة تصدر إرشادات جديدة للتعامل مع حالات الأعراض التنفسية داخل المستشفيات

ناقش الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات التشغيلية الفنية والمالية والإدارية، وحوكمة خطط المرور والمتابعة، لضمان استدامة تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات.

أشاد الفريق بالتعاون المثمر من المديرية، وأثنى على تفعيل منصة «صوتك صحة» لتلقي شكاوى المواطنين فوريًا والاستجابة السريعة لها، مما يعزز التواصل ويحسن رضا متلقي الخدمة.

