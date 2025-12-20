موعد ومكان جنازة الفنانة سمية الألفي

18 حجم الخط

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي التي توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الجنازة سوف تشيع عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بالجيزة.

كانت سمية الألفي قد توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع مرض السرطان دام ست سنوات.

ولدت سمية الألفي في محافظة الشرقية عام 1953. ودرست علم الاجتماع في كلية الآداب. وفي سبعينيات القرن الماضي التحقت للعمل بالوسط الفني، وتنوعت أعمالها بين المسرح والتليفزيون والسينما. شاركت الفنانة الراحلة في نحو 100 عمل فني، بعضها حقق نجاحا كبيرا لا سيما الدراما الرمضانية مثل مسلسل ليالي الحلمية والعطار والسبع بنات وغيرها,

تزوجت سمية الألفي في منتصف السبعينيات من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وأنجبت ولدين أحدهما الفنان أحمد الفيشاوي الذي حرصت على دعمه في أكتوبر الماضي عندما حضرت لوكيشن تصوير مسلسل سفاح التجمع.

في عام 2017 ظهرت الفنانة الراحلة في برنامج “فحص شامل” على قناة الحياة وكشفت عن صراعها مع مرض السرطان.

وخلال البرنامج أفصحت الألفي عن خضوعها لسبع عمليات جراحية في ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، كما خضعت لجلسات مكثفة من العلاج الكيماوي والإشعاعي، مؤكدة أنها راضية بكل ما كتبه الله لها.

وقبل عامين عاودت الألفي الظهور عير شاشة دي إم سي مع الإعلامية إيمان الحصري حيث أعلنت تعافيها من المرض,

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.