ضبط متهمين بمحاولة شراء أصوات انتخابية في حدائق القبة

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، من ضبط شخصين بمحيط الدائرة وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط متهم بحيازة أموال وكوبونات غذائية في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة انتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته مبالغ مالية وعدد من كوبونات السلع الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح معين.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف ادعاءات انسحاب مرشح بدائرة قسم شرطة الخليفة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم انسحاب أحد المرشحين من الانتخابات البرلمانية بدعوى وجود تجاوزات ضد أنصاره، إلا أن الأجهزة الأمنية أكدت عدم صحة هذه الادعاءات.

وتم ضبط 3 أشخاص وسيدتين من أنصار المرشح بمحيط الدائرة، وبحوزتهم كروت دعائية انتخابية ومبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين، وتولت النيابة العامة التحقيقات القانونية.

ضبط مخالفات دعاية انتخابية غير قانونية

وفى متابعة حثيثة لسير العملية الانتخابية بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية غير القانونية، شملت توزيع مطبوعات وكروت دعائية بمحيط بعض الدوائر.

تم تحرير محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

