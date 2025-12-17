الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بحد أقصى 150 جنيه للمصري و20 دولار للأجنبي، البيئة تحدد أسعار زيارة المحميات الطبيعية

تحديد أسعار زيارة
تحديد أسعار زيارة المحميات الطبيعية، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 283 تابع (ب)، الصادر في 16 ديسمبر 2025، قرار وزارة البيئة رقم 360 لسنة 2025، بشأن تحديد أسعار زيارة المحميات الطبيعية، وتبدأ من 20 جنيه حتى 150 جنيه للمصري، ومن 10 دولار وحتى 20 دولارًا للأجنبي. 

وحددت وزارة البيئة في قرارها "مقابل زيارة المحميات الطبيعية، وفقًا للفئات الواردة بالجدل بهذا القرار بالقيم المبينة قرين كل محمية". 

وتبدأ أسعار زيارة المحميات من 20 جنيها للمصري و10 دولارات للأجنبي في الصحراء البيضاء، و25 جنيها للمصري و10 دولارات للأجنبي في وادي الريان وقارون، و40 جنيها للمصري و100 جنيه للأجنبي في قبة الحسنة والغابة المتحجرة، و50 جنيها للفرد المصري و10 دولارات للأجنبي كما في محمية نبق وسانت كاترين، والجزر الشمالية ووادي الجمال ووادي الحيتان، و100 جنيه للمصري و15 للأجنبي في محمية رأس محمد ومنطقة العرق والفانوس، و150 جنيها للمصري و20 دولارا  للأجنبي في البلو هول. 


ويلتزم مديرو المحميات الطبيعية وكافة الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كل في نطاق اختصاصه، وعلى الجهات المعنية تحصيل المبـالغ المحـددة بالجـداول المرفقة لصالح حساب صندوق حماية البيئة ويتم احتساب ما يعادل الـدولار بالعملـة المحلية والإعلان عنه طبقًا لسعر الصرف اليومي المعلن من البنك المركزي.

ويعفى من مقابل زيارة المحميات الطبيعية، طوال أيام الأسـبوع الفئـات الآتيـة من المصريين: 
1- الأطفال دون سن الثانية عشرة، وذلك بشرط أن يكونوا بصحبة ولي الأمر. 
2- المواطنون المصريون الذين تجاوزوا سن الستين. 
3- ذوو الهمم وذوو الاحتياجات الخاصة.


 

