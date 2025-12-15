أهم القرارات الحكومية اليوم في جريدة الوقائع المصرية

الإثنين 15 ديسمبر 2025
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 282، الصادر في 15 ديسمبر 2025، أهم قرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، وسكك حديد مصر.

-قرارات وزارة الداخلية بشأن الأذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ورد الجنسية المصرية لـ 19 مصري.

-قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالحزام تأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني.

-قرار سكك حديد مصر، بشأن إضافة مادة جديدة برقم (13)  مكررًا بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لتكون الآتى: "يلتزم من يعين بالهيئة لأول مرة بالخدمة الفعلية بالهيئة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ عقب انتهاء الدورة التدريبية مباشرة بما فى ذلك الدورات التدريبية بالداخل أو الخارج وفى جميع الأحوال لا يحتسب ب الإعارات وما فى حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو بدون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى هذه المادة".


 

