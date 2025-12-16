نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مقار لجان انتخابات النواب قبيل جولة الإعادة 

18 حجم الخط

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المقار الانتخابية بمدرستي الشهيد جواد حسني الابتدائية المشتركة "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، ومدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية.

حيث تم إعداد المدرستين لاستقبال الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥م "جولة الإعادة"، والمقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس ١٧، و١٨ ديسمبر الجاري.

متابعة الاستعداد للانتخابات

تابع نائب المحافظ استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها، وتأكد من الانتهاء من إعداد كافة المقار لاستقبال الناخبين بالمحافظة، والبالغ عددهم حوالى ١٠٠٩٦٦٠ ناخبا يقومون بالتصويت في ١٦٨ مركزا انتخابيا، لاختيار ٣ مرشحين بالنظام الفردي بثلاث دوائر انتخابية.

مراجعة كافة مصادر الطاقة

وخلال الجولة أكد نائب محافظ الإسماعيلية علي مراجعة كافة مصادر الطاقة والمياه والتأكد من نظافة محيط المقار الانتخابية، بالإضافة إلى توفير مظلات وأماكن انتظار للمواطنين حتى تتم العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبدالفراج رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ومديري إدارات شمال وجنوب الإسماعيلية التعليمية.

يذكر أن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كان قد وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وفي وقت سابق بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلًا عن توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن والشباب والرياضة والصحة.

كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان لتسهيل ممارسة الحق الدستوري في التصويت دون تمييز وبما يحفظ كرامة جميع المواطنين.

وقال محافظ الإسماعيلية: "دورنا هو تيسير جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية دون أي تدخل في اختيارات الناخبين أو توجيههم أو الانحياز لأي مرشح، فهدفنا هو أن تسير الانتخابات، بشكل منظم، يليق بتاريخ مصر العريق مع توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين، ومتابعة مستمرة لكل مراحل التجهيز".

