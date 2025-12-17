الأربعاء 17 ديسمبر 2025
السجن 15 عاما لطالب قتل شابا في قنا

المستشار مصطفى أحمد
المستشار مصطفى أحمد عبد العال
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور محمد علي أبو عقيل وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، علي طالب بالسجن 15 عاما، وبراءة عمه، في قضية قتل شاب بطلق ناري بمركز قفط، بمحافظة قنا

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير من عام 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمد.أ.ع.أ، 18 عاما، طالب وعمه أبوبكر.ع.أ.م،  تهمة قتل مرعي.أ.م، بطلقات نارية من فرد خرطوش بدائرة مركز قفط.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه بسبب خلافات سابقة، قام على إثرها بإحضار فرد خرطوش، بتحريض من المتهم الثاني وأطلق على المجني عليه عدة طلقات نارية أودت بحياته في الطريق العام بدائرة مركز قفط.

وأحيلت القضية برقم 1850 لسنة 2025 جنح قنا والمقيدة برقم 845 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهم الثاني.

