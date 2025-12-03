محافظ قنا يتفقد سير جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مقار اللجان الانتخابية في أول أيام انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء وإعادة الاقتراع في دوائر المحافظة.

جاءت الجولة بهدف متابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وشملت الجولة زيارة مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحميدات بمدينة قنا، حيث رافق المحافظ كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

متابعة إجراءات التأمين بقنا

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعة إجراءات التأمين وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، موجها بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني.

كما تابع المحافظ تواجد رؤساء اللجان والمشرفين والقضاة داخل المقار الانتخابية، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، من قوات التأمين، والعاملين بالإدارات المحلية، والتعليمية، والصحية، وهو ما يعكس روح المسؤولية والحرص المشترك على إنجاح العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور خالد عبد الحليم من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عملية فتح اللجان، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن واللجنة العليا للانتخابات لرصد أي خروقات، والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انسيابية العمل داخل جميع اللجان دون معوقات.

وأشاد المحافظ بالإقبال المتزايد من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال الساعات الأولى من اليوم الأول، مثمنًا وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، بما يعكس انتماءهم الوطني وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية.

