إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا

تواصل الأجهزة المحلية بمحافظة قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

نتائج حملات الإزالة في قنا

وقد أسفرت جهود الوحدات المحلية عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، جاءت على النحو التالي:

إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة

في قرية المحروسة، تم تنفيذ 10 حالات إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 2000 مترًا مربعًا، تحت إشراف طلعت عبدالشافي نائب المدينة، خالد عزب رئيس القرية.

وفي قرية أبنود، تم تنفيذ 4 حالات إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 750 مترًا مربعًا، تحت إشراف محمد يسري رئيس القرية.

 

التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام وهيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.

 

