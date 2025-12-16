الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا

شهدت قرية الجبلاو بمركز قنا حادثًا مأساويًّا بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة إثر سقوطها من أعلى كوبري الشوينة، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم.

وحصلت “فيتو” على أسماء الضحايا وهم: مصرع ياسين خالد عبد الرازق ياسين 23 سنة سائق من مدينة العمال، وأدهم يحيي أحمد محمود، 16 سنة تباع سواق مقيم مدينة العمال، صباح محمد أحمد جاد الله، 49 سنة ربة منزل مقيمة مدينة العمال، ونعمة محمد الأسمر، 31 سنة ركاب مقيمة الشيخ ركاب، ورضوى عبد الباسط محمد إبراهيم 11 سنة، حمزة محمد عبد الوهاب سنتين ونصف.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الجبلاو. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تستمر الجهود لانتشال باقي المصابين والتأكد من عدم وجود آخرين داخل السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

