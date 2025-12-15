الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

انهيار جزئي لمنزل من الطوب اللبن في قنا دون إصابات

قنا.. انهيار جزئي
قنا.. انهيار جزئي لمنزل بالطوب اللبن في قرية الرئيسية د
شهدت قرية الرئيسية بمركز نجع حمادي شمال قنا، اليوم، انهيارًا جزئيًا لـ أحد المنازل المبنية بالطوب اللبن، في حادث أثار مخاوف الأهالي، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا عاجلًا من غرفة العمليات يفيد بانهيار جزء من منزل مكون من طابق واحد في القرية، ما دفع الأجهزة التنفيذية وفرق الإنقاذ للتوجه على الفور إلى مكان الواقعة. 

وأكدت المعاينة الأولية أن الانهيار محدود ومقتصر على أحد الجدران، ولم تتضرر أي منازل مجاورة بشكل كبير، فيما لم يتعرض أي من سكان المنزل لأي إصابات.

الإجراءات الأمنية والفنية

تم تحرير محضر بالواقعة لضمان توثيق الحادث رسميًا وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات الفنية حول سبب الانهيار وتكليف وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وسؤال الأهالي والشهود.

فرق الإنقاذ والهندسة بدأت عملية رفع آثار الانهيار وتأمين المنطقة، لضمان عدم وقوع أي أضرار مستقبلية للأهالي.

وأوضح خبراء محليون أن المنازل المبنية بالطوب اللبن في قرى شمال قنا معرضة لمخاطر الانهيار الجزئي خاصة مع تقدم العمر الافتراضي للمباني، والتقلبات الجوية، والرطوبة العالية، مشيرين إلى ضرورة تكثيف أعمال الصيانة والرقابة على المباني القديمة لتجنب حوادث مماثلة.

