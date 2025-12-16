محافظ قنا يتابع ميدانيا حادث انقلاب ميكروباص بقرية الجبلاو ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات

18 حجم الخط

انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًّا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، يرافقه اللواء محمد هاشم مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة.

حادث قرية الجبلاو في قنا

وشهدت المنطقة انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، دون وجود أي مصابين.

وتابع محافظ قنا جهود قوات الحماية المدنية والإسعاف وإدارة المرور والأجهزة الأمنية أثناء أعمال انتشال الجثامين، واطمأن على سرعة الاستجابة ورفع آثار الحادث، موجها بتقديم كل أوجه الدعم اللازم في موقع الواقعة.

ووجه المحافظ الشكر لقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف، والأجهزة الأمنية، على سرعة التعامل مع الحادث وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما ساهم في السيطرة على الموقف وإنهاء الأعمال في وقت قياسي.

كما وجه بسرعة نقل الجثامين إلى مستشفى قنا العام، وإنهاء الإجراءات القانونية والطبية في أقصر وقت ممكن، مع تأكيد استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل مع الحادث بأعلى درجات الكفاءة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فورًا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين المتوفين، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق، مع التأكد من عدم وجود مصابين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.