الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفاندوفسكي يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، تخطط لصفقة مذهلة، تستهدف ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وبإتمام تلك الصفقة، ينضم المهاجم البولندي الهداف إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الأمريكي.

إنتر ميامي يرغب في ضم نجوم كبار جدد

ويحاول إنتر ميامي الدفاع عن لقب كأس MLS في عام 2026، لذلك، يعتزم إضافة المزيد من النجوم إلى صفوفه.

ويعد المالك المشارك للنادي، السير ديفيد بيكهام، من بين أولئك الذين يجوبون سوق الانتقالات، حيث وضع ليفاندوفسكي على رادار التعاقدات.

برشلونة يجد صعوبة في التعاقد مع مدافع إنتر ميلان 

وفي سياق آخر، يجد البرسا صعوبة بالغة في التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان بسبب المقابل المادي، وفقا لتقرير صحيفة سبورت الكتالونية.

برشلونة ينظر إلى التعاقد مع باستوني كـ"حلم ممنوع" أو مشروع طموح يصطدم بالواقع المالي للنادي الكتالوني، مع بقاء الباب مواربًا لأي احتمالات مستقبلية في الصفقة.

وجاء اهتمام برشلونة بضم باستوني عقب الأداء الرائع الذي قدمه مع إنتر تحت قيادة سيموني إنزاجي، حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي برشلونة إنتر ميامي الأمريكي انتر ميامي

مواد متعلقة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

المقابل المادي يعرقل إتمام صفقة انتقال مدافع إنتر ميلان إلى برشلونة

كواليس اجتماع رئيس برشلونة مع وكيل ليفاندوفسكي لحسم مستقبله

تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 7 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads