ليفاندوفسكي يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، تخطط لصفقة مذهلة، تستهدف ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وبإتمام تلك الصفقة، ينضم المهاجم البولندي الهداف إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الأمريكي.

إنتر ميامي يرغب في ضم نجوم كبار جدد

ويحاول إنتر ميامي الدفاع عن لقب كأس MLS في عام 2026، لذلك، يعتزم إضافة المزيد من النجوم إلى صفوفه.

ويعد المالك المشارك للنادي، السير ديفيد بيكهام، من بين أولئك الذين يجوبون سوق الانتقالات، حيث وضع ليفاندوفسكي على رادار التعاقدات.

برشلونة يجد صعوبة في التعاقد مع مدافع إنتر ميلان

وفي سياق آخر، يجد البرسا صعوبة بالغة في التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان بسبب المقابل المادي، وفقا لتقرير صحيفة سبورت الكتالونية.

برشلونة ينظر إلى التعاقد مع باستوني كـ"حلم ممنوع" أو مشروع طموح يصطدم بالواقع المالي للنادي الكتالوني، مع بقاء الباب مواربًا لأي احتمالات مستقبلية في الصفقة.

وجاء اهتمام برشلونة بضم باستوني عقب الأداء الرائع الذي قدمه مع إنتر تحت قيادة سيموني إنزاجي، حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

