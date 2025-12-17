النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

18 حجم الخط

قال النائب حشمت أبو حجر، عضو مجلس النواب والمرشح عن دائرة البساتين ودار السلام في انتخابات مجلس النواب والذى يخوض جولة الإعادة، إنه أعلن انسحابه من الانتخابات اليوم الأربعاء.

مخالفات انتخابية أمام اللجان

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن السبب وراء إعلانه الانسحاب هو وجود تجاوزات ومخالفات انتخابية أمام اللجان الانتخابية بالدائرة، حسب وصفه.

رئيس اللجنة الفرعية

وتابع أنه لجأ إلي رئيس اللجنة الفرعية للإبلاغ عن تلك المخالفات التى تقع خارج اللجنة المتمثلة في مراكز توجيه للناخبين، إلا أنه رئيس اللجنة ابلغه أن سلطته تقع داخل مقر اللجنة فقط.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار إلى أنه سيتوجه بشكوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات حالة حول تلك المخالفات.

ووجه أبو حجر استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تلك الوقائع.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

وتنطلق اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، منها القاهرة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنوفية، بإجمالي 101 مقعد.

انطلاق جولة الإعادة في 13 محافظة

وتتصدر الدقهلية المحافظات من حيث عدد الدوائر التي تشهد إعادة بـ10 دوائر، تليها الشرقية بـ9 دوائر، والقاهرة بـ7 دوائر تشمل الزاوية الحمراء، وحدائق القبة، والمطرية، والمرج، والخليفة، والبساتين، وحلوان.

أما دوائر القليوبية فتشمل بنها، طوخ، قليوب، الخانكة، وشبين القناطر، بينما دوائر الدقهلية تشمل المنصورة، بلقاس، طلخا، دكرنس، منية النصر، المنزلة، ميت غمر، أجا، والسنبلاوين.

وفي المنوفية، تشمل الدوائر شبين الكوم، قويسنا، تلا، أشمون، الباجور، ومنوف، بينما في الغربية تشمل طنطا، كفر الزيات، قطور، المحلة الكبرى، سمنود، وزفتى. وتشمل دوائر كفر الشيخ كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، ودسوق، في حين تشمل الشرقية الزقازيق، بلبيس، العاشر من رمضان، أبو كبير، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، والحسينية. كما تشمل دوائر دمياط كفر سعد، بورسعيد بورفؤاد، الإسماعيلية ثان الإسماعيلية، القنطرة غرب، والقصاصين الجديدة، السويس قسم السويس، شمال سيناء الحسنة، وجنوب سيناء الطور.

