أمطار تضرب الدقهلية وجهود مكثفة لرفع تجمعات المياه (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “امطار وتقلبات جوية على مناطق متفرقة في محافظة الدقهلية”.

أمطار تضرب أرجاء الدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية، من الساعات الأولى في صباح اليوم الأربعاء، هطولا كثيفا للأمطار، وسط جهود مكثفة لرفع تجمعات مياه الأمطار.

غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة تتابع حالة الشوارع

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من خلال غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مستجدات جهود الوحدات المحلية في التعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار على مدار الساعة.

إزالة أي تجمعات مياه

ووجه "مرزوق" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والتعامل العاجل مع أي طوارئ، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إزالة أي تجمعات مياه، بالتنسيق الدائم مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وغرف العمليات المحلية في الأحياء والمراكز، ومتابعة أي بلاغات تصل إلى غرف عمليات شركة مياه الشرب.

وأكد محافظ الدقهلية أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعاملوا أولا بأول مع تجمعات المياه، في شوارع مدينة المنصورة ومراكز ومدن والمحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل حتى إزالة أي تجمعات للمياه في أي مكان.

