محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ ويشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، جولة تفقدية داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الرصد الميداني، والوقوف على مستوى الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

وأكد المحافظ خلال الجولة على عدد من المحاور، أهمها، سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين هي الأولوية القصوى، مع التعامل الفوري مع الشكاوى المتعلقة بالمواصلات العامة مثل "الميكروباص" و"السرفيس" و"التاكسي"، ومتابعة أعمال زراعة أشجار المبادرة الرئاسية، والتشديد على الحفاظ عليها، مع المتابعة المستمرة لضمان نجاحها.

سرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين

وشدد المحافظ على أحمد حمدي مدير الشبكة، بأهمية المتابعة اللحظية لكافة المرافق والخدمات العامة من خلال منظومة الكاميرات المتصلة بالشبكة الوطنية للطوارئ ، مشيرًا إلى ضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية خاصة ما يتعلق بحركة المرور والمواقف العامة، ومخالفات مركبات النقل العام، وكل من يستغل المواطنين أو يخالف القواعد المنظمة.

العمل التنفيذي الناجح يقوم على الإيجابية والفاعلية في الأداء

وأشار "مرزوق" إلى أن العمل التنفيذي الناجح يقوم على الإيجابية والفاعلية في الأداء، والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية؛ لتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، بما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة ويحقق رضاهم.

التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة الميدانية

ولفت المحافظ إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة الميدانية، لما توفره من سرعة في الرصد ودقة في المتابعة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى منظومة عمل متكاملة تعتمد على الاستجابة السريعة والانضباط والتحرك الفوري لحل مشكلات المواطنين.

تطوير آليات المتابعة اليومية

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تواصل تطوير آليات المتابعة اليومية، وأن العمل لا يتوقف عند رصد المشكلة، بل يمتد إلى حلها ومتابعة تنفيذ الحلول لضمان استدامة الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

