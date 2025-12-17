الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي كأس إنتركونتيننتال، موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو
18 حجم الخط

 كأس إنتركونتيننتال، يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، نظيره فلامنجو البرازيلي، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس إنتركونتيننتال في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2025

 تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو البرازيلي على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المشفرة.

تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو

باريس سان جيرمان يبدأ رحلته في البطولة بمواجهة في النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية، وذلك بعد فوز نادي العاصمة الفرنسية بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

في المقابل، نجح فلامنجو "بطل أمريكا الجنوبية" في تخطي عقبة كروز أزول، بعد الفوز عليه (2-1) في كأس الأمريكيتين بالدور ربع النهائي، وأطاح ببيراميدز في كأس التحدي بثنائية نظيفة بدور نصف النهائي.

فلامنجو البرازيلي، فيتو
فلامنجو البرازيلي، فيتو

فلامنجو يهزم بيراميدز 

وتأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، بعد فوزه على بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا بملعب "أحمد بن علي" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ليتوج بطلًا لبطولة كأس التحدي.

افتتح المدافع ليو بيريرا التسجيل لصالح فلامنجو في الدقيقة 24، قبل أن يضيف المخضرم دانيلو لويز الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليضمن فريقه بطاقة التأهل إلى النهائي ويحرز لقب كأس التحدي كخطوة أولى قبل المواجهة المرتقبة مع بطل أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس إنتركونتيننتال باريس سان جيرمان فلامنجو البرازيلي باريس سان جيرمان ضد فلامنجو بيراميدز موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو البرازيلي

مواد متعلقة

بحكم محكمة، مبابي يحصل على مبلغ ضخم من باريس سان جيرمان

في موسم استثنائي، هل يكمل باريس سان جيرمان السداسية التاريخية بإنتركونتيننتال؟

لقطات من تتويج فلامنجو بلقب كأس التحدي على حساب بيراميدز

بيراميدز يودع كأس إنتركونتيننتال بعد الخسارة أمام فلامنجو بثنائية نظيفة (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads