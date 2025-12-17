السلطات الأسترالية توجه 59 تهمة لمخطط هجوم سيدنى

18 حجم الخط

أعلنت السلطات الأسترالية توجيه 59 تهمة إلى نافيد أكرم (24 عاما) والمتهم بالوقوف وراء مجزرة شاطئ بوندي التي وقعت يوم الأحد، من بينها 15 تهمة قتل، بحسب فرانس برس.

المتهم فى حالة حرجة بالمستشفى

ونفذ الهجوم رجل عمره (50 عاما) وابنه (24 عاما). وعرفت الشرطة الأب بأنه يدعى ساجد أكرم وقُتل بالرصاص. كما يرقد ابنه نافيد، في حالة حرجة بالمستشفى بعد إصابته أيضا بالرصاص.

وذكرت الشرطة الأسترالية أن الرجلين سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي، وأن الغرض من الرحلة قيد التحقيق. وأعلنت الشرطة الفلبينية أنها تُجري تحقيقًا في الأمر.

هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش

وتنشط بالفلبين شبكات مرتبطة بتنظيم داعش خاصة في الجنوب لكن نفوذها تراجع في السنوات الأخيرة إلى خلايا ضعيفة في جزيرة مينداناو الجنوبية.

وقالت مفوضة الشرطة الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحفي "تشير الدلائل الأولية إلى هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش".

إقامة جنازات عدد من ضحايا الحادثة اليوم

وذكرت الشرطة أن السيارة المسجلة باسم الشاب كانت تحتوي على عبوات ناسفة يدوية الصنع وعلمين محليي الصنع مرتبطين بتنظيم داعش.

وتستعد أستراليا، اليوم الأربعاء، لإقامة جنازات عدد من ضحايا الحادثة، حيث تراوحت أعمار الضحايا بين 10 و87 عاما. ولا يزال 22 شخصا من المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات سيدني حتى الأربعاء، من بينهم ستة في حالة حرجة.

