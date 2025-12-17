تعرف على فوائد الصيانة الدورية للفرامل بالسيارة

18 حجم الخط

سائل المكابح ماص للرطوبة، يمتص الماء من الهواء بشكل طبيعي حتى في الأنظمة المغلقة، قد تتسرب الرطوبة عبر فتحات صغيرة في الخراطيم أو الأختام أو غطاء الخزان. بمرور الوقت، قد تؤثر هذه الرطوبة في أداء السائل. مع زيادة محتوى الماء، قد يُسبب ذلك تكوّن جيوب بخارية أثناء الكبح الشديد، مما يقلل من سلاسة الكبح ويستغرق وقتًا أطول للتوقف. كما أن السائل المخفف بالماء قد يُسبب تآكلًا في أنابيب الفرامل، والفرجار، والأسطوانة الرئيسية، مما قد يؤدي إلى إصلاحات مكلفة قد ترغب في تجنبها.

يجب استبدال سائل الفرامل، قبل التالف، لأنه يؤثر في السيارات والعمر الافتراضي للسيارة لا يدوم سائل الفرامل للأبد. إذ يمكنه امتصاص الرطوبة بمرور الوقت، مما يقلل من فعالية السائل في أداء وظيفته، مما يعني أنك لن تتمكن من التوقف بالسرعة التي تحتاجها عند الحاجة.



ونرصد فى التقرير التالي أسباب تلف سائل المكابح، وكيفية التعرف على علامات الفحص الدقيق، ومتى يجب استبداله حتى تتأكد من أن فرامل سيارتك تعمل بأقصى قوة توقف.



أسباب تآكل سائل الفرامل بشكل أسرع



1 – دورات حرارية منتظمة: في كل مرة تقود فيها، يسخن نظام المكابح. وعندما تبرد السيارة، تنكمش مكوناتها مرة أخرى يمكن أن تؤدي هذه التقلبات في درجات الحرارة إلى تمدد نظام المكابح وتقلصه، مما يسمح بتسرب كميات صغيرة من الهواء أو الرطوبة مع مرور الوقت.



2 – القيادة المتقطعة يؤدي الكبح المتكرر، كما هو الحال في حركة المرور الكثيفة أو القيادة في المدينة، إلى وضع ضغط مستمر على السائل، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارته وتسريع التحلل الكيميائي.



3 – التضاريس الجبلية: القيادة على الطرق شديدة الانحدار تعني استخدام الفرامل بشكل متكرر ولفترات أطول، مما يتسبب في تراكم الحرارة الزائدة وتآكل السوائل بشكل أسرع.

4 – المناخ الرطب: يمكن للرطوبة الموجودة في الهواء أن تتسرب تدريجيًا إلى نظام الفرامل، مما يؤدي إلى تخفيف السائل وتقليل الأداء.

استبدال سائل المكابح ليس صيانة اختيارية توصي معظم الشركات المصنعة بصيانة سائل المكابح كل سنتين إلى ثلاث سنوات، مع اختلاف مواعيد الصيانة باختلاف نوع السيارة وظروف القيادة. راجع دليل المالك لمعرفة توصيات الشركة المصنعة لسيارتك.



سائل المكابح الجديد له لون شفاف إلى كهرماني فاتح. بمجرد امتصاصه للرطوبة أو تلوثه، قد يتحول لونه إلى داكن أو غائم أو بني. مع أن تغير اللون مؤشر بصري سهل، إلا أن السائل قد يفقد فعاليته قبل أن يبدو متسخًا، ولذلك تُعد عمليات الاستبدال بناءً على عدد الكيلومترات أو الوقت أمرًا بالغ الأهمية.



لا تظهر أعراض تلف سائل المكابح دفعةً واحدة. إليك بعض العلامات التي قد تدل على أن سائل المكابح لديك قد تجاوز الحد الأمثل:

دواسة ناعمة أو إسفنجية يمكن أن تشير الدواسة التي تغوص أو تشعر بأنها فضفاضة إلى وجود هواء أو رطوبة في النظام.

مسافات توقف أطول يمكن للسائل الملوث أن يضعف الضغط الهيدروليكي، مما يؤدي إلى مسافات توقف أطول.

ضوء تحذير الفرامل يمكن أن يظهر الضوء عندما تنخفض مستويات السوائل أو عندما يستشعر النظام وجود مشكلة.

سائل داكن أو غائم عادةً ما يكون لون سائل المكابح الجديد شفافًا إلى أصفر باهت. إذا كان لونه بنيًا أو متسخًا، فقد حان وقت استبداله. إن أيًا من هذه العلامات هي إشارة إلى ضرورة فحص نظام الفرامل لديك قبل أن تتحول المشكلات الصغيرة إلى مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة. إذا لاحظت أيًا من هذه المشاكل، يُنصح بفحص جودة سائل المكابح لدى فني سيارات موثوق.

حافظ على قوة نظام الفرامل لديك

قد لا يحظى سائل المكابح بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به وسادات أو دوارات الفرامل، ولكنه لا يقل أهمية فعندما يتآكل، قد تتلاشى معه قدرتك على التوقف الآمن.

إذا شعرتَ أن دواسة الفرامل لديكَ ضعيفة أو بطيئة الاستجابة، فقد يكون سائل المكابح لديكَ قد تجاوز الحدّ الأقصى.

