ملثمون يلقون «مية نار» على 3 طلاب بجامعة بنها

أصيب 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة بنها بإصابات في الوجه أثناء استقلالهم مركبة توك توك، وذلك إثر قيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية برش ماء ساخن على وجوههم في منطقة البر الشرقي بالطريق البطيء المؤدي إلى قرية البقاشين بمدينة كفر شكر بـبمحافظة القليوبية، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة بنها خلال قيام شخصين ملثمين الوجه بإلقاء مياه النار على وجوههم أثناء استقلالهم مركبة التوك التوك بمنطقة البر الشرقى بمدينة كفر شكر.

جهود مكثفة لضبط المتهمين

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة إبراهيم. أ. ذ 20 سنة مقيم قرية كفر الولجا، يوسف. ح. م 19 سنة مقيم قرية البقاشين، إيهاب. ه. أ 18 سنة مقيم قرية البقاشين وذلك خلال استقلالهم مركبة التوك توك قام شخصين ملثمين بإلقاء مياه النار على وجوههم وفروا هاربين تجاه طريق قرية تصفا مدينة كفر شكر وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

