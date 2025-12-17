الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ملثمون يلقون «مية نار» على 3 طلاب بجامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة بنها بإصابات في الوجه أثناء استقلالهم مركبة توك توك، وذلك إثر قيام شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية برش ماء ساخن على وجوههم في منطقة البر الشرقي بالطريق البطيء المؤدي إلى قرية البقاشين بمدينة كفر شكر بـبمحافظة القليوبية، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة بنها خلال قيام شخصين ملثمين الوجه بإلقاء مياه النار على وجوههم أثناء استقلالهم مركبة التوك التوك بمنطقة البر الشرقى بمدينة كفر شكر.

جهود مكثفة لضبط المتهمين  

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة إبراهيم. أ. ذ 20 سنة مقيم قرية كفر الولجا، يوسف. ح. م 19 سنة مقيم قرية البقاشين، إيهاب. ه. أ 18 سنة مقيم قرية البقاشين وذلك خلال استقلالهم مركبة التوك توك قام شخصين ملثمين بإلقاء مياه النار على وجوههم وفروا هاربين تجاه طريق قرية تصفا مدينة كفر شكر  وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

"تعليم القليوبية" تعلن تشكيل لجنة تحقيق في حفل مرشح مجلس نواب داخل مدرسة ببنها

الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان في الذكرى الـ 22 لوفاة الزعيم حيدر علييف

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads