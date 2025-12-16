الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
محافظات

حادث قطار طوخ، المحافظ ومدير الأمن يتابعان سقوط الحاويات والتأكد من سلامة المنازل (صور)

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمَّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير في الطريق الزراعي.

وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ لمتابعة الموقف ميدانيًّا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات

ووجَّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث حاويات قطار طوخ مع تأكيد عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من الإجراءات كافة.

وبالفحص، تبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها، وأثناء مروره بمنطقة السفاينة بمركز طوخ، سقطت عدة حاويات «كونتينر» من عربات القطار، في حين استمر في السير قبل أن يتوقف على بُعد يقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات وتضرر بعدد من المنازل المجاورة لشريط السكة الحديد، وجارٍ حصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

