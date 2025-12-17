نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج

18 حجم الخط

التوتر من الاضطرابات النفسية التي تؤثر في التركيز وصحة الجسم بشكل عام وصحة المخ بشكل خاص، ما يهدد الصحة.

والتوتر يرفع هرمون الكورتيزول بالجسم ما يسبب أعراض مزعجة ومع الوقت تحدث مضاعفات خطيرة لذا يجب السيطرة عليه.

5 نصائح تقلل التوتر وتحسن المزاج

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 5 نصائح تساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج وزيادة التركيز، منها:

ضغط اللسان في سقف الحلق 30 ثانية

يهديء التوتر وينظم النفس.

يهديء التوتر وينظم النفس. التنفس بطريقة 4 4 6، أى شهيق 4 ثواني، وحبس النفس 4 ثوانى، وزفير 6

ثوانى يقلل القلق بسرعة.

ثوانى يقلل القلق بسرعة. غلق العينين دقيقة، يعيد تركيز المخ ويقلل الإرهاق الذهني.

الابتسام لمدة 20 ثانية، حيث يحفز المخ على إفراز هرمونات سعادة حتى إذا كان المزاج غير جيد.

النظر إلى نقطة بعيدة 20 ثانية، يخفف إجهاد العين والمخ.

التخلص من التوتر

مخاطر التوتر على الصحة

والتوتر من أكثر المشكلات شيوعًا في حياتنا اليومية، وإذا استمر لفترات طويلة دون إدارة صحيحة، قد يتحول من رد فعل طبيعي إلى خطر حقيقي يؤثر قي الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، ومن مخاطر التوتر:

القلق والاكتئاب، والتوتر المزمن يزيد من احتمالية الإصابة بالقلق المستمر والاكتئاب.

اضطرابات النوم، مثل الأرق وصعوبة الدخول في النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلا.

ضعف التركيز والذاكرة، حيث يؤثر التوتر سلبا على القدرة على التفكير واتخاذ القرارات.

العصبية والانفعال الزائد، حيث يجعل الشخص أكثر حدة في ردود أفعاله.

ارتفاع ضغط الدم نتيجة زيادة إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين.

اضطراب ضربات القلب خاصة مع التوتر المستمر.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين.

آلام المعدة والقولون العصبي.

القرحة الهضمية نتيجة زيادة إفراز أحماض المعدة.

اضطرابات الشهية سواء بفقدان الشهية أو الإفراط في الأكل.

ضعف الجهاز المناعي مما يزيد من فرص الإصابة بالعدوى.

بطء التعافي من الأمراض والجروح.

ارتفاع هرمون الكورتيزول بشكل مزمن، مما يسبب زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن، واضطراب سكر الدم، وخلل في هرمونات الغدة الدرقية، واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، وتأخر الحمل في بعض الحالات.

الصداع المزمن خاصة صداع التوتر.

آلام الرقبة والكتفين وأسفل الظهر.

الإرهاق العام والشعور بالتعب المستمر.

زيادة التدخين أو الإفراط في المنبهات.

العزلة الاجتماعية وتوتر العلاقات الأسرية.

ضعف الأداء في العمل أو الدراسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.