صحة ومرأة

احذري، التوتر يؤثر على صحة وشكل الجسم

التوتر من الاضطرابات النفسية التى يتعرض لها الكبار والصغار لأسباب عديدة، وللأسف أحيانا لا يكون لفترة قصيرة من الوقت بل يتحول إلى توتر مزمن.

والتوتر المستمر والوليد يهدد الصحة ويعرض صاحبه لمخاطر عديدة أبرزها الأمراض المزمنة لذا يجب التخلى عنه حفاظا على الصحة.

مخاطر التوتر على صحة وشكل الجسم 

يقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن التوتر الزائد يغير الملامح بعد عمر الأربعين، وللاسف هناك مخاطر عديدة للتوتر الزائد لذا يجب الحذر، ومن مخاطر التوتر على الصحة:-

  • احتباس السوائل ط، والتوتر يرفع مستويات الكورتيزول، الذى يؤدي إلى احتباس الماء وانتفاخ الوجه والجسم، ومع الوقت، يمكن أن يغير ده مظهر الجسم حيث يصبح أكثر تورما وتعب
  • شعر الوجه، والتوتر المزمن يسبب خلل فى توازن الهرمونات، حيث يرفع الكورتيزول والأندروجينات، ويؤدي ذلك إلى نمو مفرط لشعر الوجه عند النساء، خصوصا في الذقن والشفة العليا وخط الفك.
  • تساقط الشعر والشيب، والتوتر يساعد فى تقليل تغذية الشعر، ما يسبب تساقط مفاجئ وترقق ملحوظ، كما انه يسرع  استنزاف الخلايا المنتِجة للصبغة، وده مع يؤدى إلى الشيب المبكر.
  • تغيرات الجلد، والتوتر يرفع الكورتيزول، ما يكسر الكولاجين ويعطل حاجز البشرة الطبيعي، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حب الشباب والالتهابات، وجفاف وبهتان بالبشرة مع ظهور تجاعيد وخطوط رفيعة، وهالات سوداء، ومع الوقت، التوتر يجعل البشرة أكبر سنا، ومتعبة، وأقل حيوية.
  • تغيرات الوزن، والتوتر يرفع  الكورتيزول، وهو هرمون يزيد الشهية والرغبة في النشويات والسكريات
    مع الوقت، ويؤدي هذا إلى زيادة دهون البطن، وزيادة عامة في دهون الجسم، وحرق بطىء.
  • تغيرات القامة  أو الطول، ولا يؤثر التوتر على العقل فقط بل يعيد تشكيل الجسم، ويمكن للتوتر المزمن أن يسبب تهدل الأكتاف بسبب توتر العضلات والإجهاد، ووضعية الرأس المتقدمة، ولغة جسد مشدودة ومغلقة تعكس ضغط عاطفي.
  • مظهر عام متوتر، والتوتر الدائم يمنح  مظهر عام منهك حيث العيون المرهقة، والجلد الباهت، والشيب أو ترقق الشعر، وانحناء القامة ما يجعل الشخص يبدو أنه أكبر سنا، وأكثر إرهاقا.

نصائح لعلاج آثار التوتر على الجسم 

وأضاف مسعد، أن هذا الأمر غير مقلق ويسهل التغلب عليه فلا داعى للقلق فهى تكون مجرد مؤهلة وتنتهى، بشرط محاولة التخلى عن التوتر، وهناك بعض النصائح التى تقضى على آثار التوتر على الجسم، منها:-

  • تمارين التنفس وهو علاج سريع وطبيعي ولا يحتاج إلى جهد.
  • زيادة الكتلة العضلية بالجسم من خلال ممارسة تمارين المقاومة.
  • النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا نوم عميق ليس سطحى.
  • اتباع نظام غذائي لتحسين الهضم والتوازن الهرمونى.
لدعم صحتك العقلية، أفضل أطعمة لتقليل التوتر وتحسين المزاج

فوائد اليوجا، تعزز صحة العضلات وتكافح التوتر والقلق

