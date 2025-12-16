الأربعاء 17 ديسمبر 2025
لقطات من حفل زفاف أحمد عبد القادر نجم الأهلي بحضور الأهل والأصدقاء

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
يحتفل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بزفافه في أحد فنادق المنصورة، وسط أجواء عائلية وبحضور الأهل والأصدقاء.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من حفل زفاف نجم النادي الأهلي.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

احمد عبد القادر الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر

