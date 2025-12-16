الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف علي حارس الأهلي أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استمرار محمد سيحا في حراسة مرمى الفريق خلال المواجهة المقبلة أمام سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء قرار الاعتماد على سيحا في ظل تواجد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ضمن معسكر المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على سيحا لحراسة عرين الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة على يد نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي محمد سيحا

مواد متعلقة

توروب يستقر على الدفع بـ حسين الشحات أساسيا أمام سيراميكا

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي يحتفل بزفافه اليوم في المنصورة (صورة)

مانشستر يونايتد وبورنموث يتعادلان 4ـ4 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

جايس السويدي يكشف حقيقة تلقي عرض رسمي من الأهلي لضم إبراهيم دياباتيه

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أشرف داري يقترب من الظهور أساسيا مع الأهلي أمام سيراميكا

أهلى 2008 يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة منطقة القاهرة

الأكثر قراءة

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads